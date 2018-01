Sydney FC jogará o Mundial da Fifa O Sydney FC, da Austrália, é a terceira equipe classificada para o Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado em dezembro, no Japão. O time australiano venceu, nesta sexta-feira, o Magenta, da Nova Caledônia, por 2 a 0, na final da Copa dos Campeões da Oceania. Os gols foram marcados por Bingley e Zdrilic. O time australiano se junta, assim, ao inglês Liverpool (vencedor da Liga dos Campeões da Europa) e ao costarriquenho Saprissa (ganhador da Copa dos Campeões da Concafaf). As outras três vagas para o Mundial sairão da África, da Ásia e da América do Sul.