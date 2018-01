Sydney termina Mundial em 5º lugar O time egípcio do Al Ahly chegou ao Mundial de Clubes de Fifa com o invejável currículo de 55 partidas sem derrota, mas nesta sexta-feira se despediu do torneio sem conseguir marcar nenhum ponto e encerrou sua participação em último lugar. Na disputa pelo quinto lugar, o Al Ahly até jogou melhor, mas acabou derrotado pelo Sydney, da Austrália, por 2 a 1. Nas quartas-de-final, a equipe já havia sido derrotada pelo Al Itthad, da Arábia Saudita. Com a vitória de hoje, a jovem equipe do Sydney - que tem pouco mais de um 1 ano de fundação - se recuperou da derrota na primeira fase para o Saprissa, da Costa Rica. O Al Ahly foi melhor durante quase toda a partida. Atacou mais, criou seguidas chances para marcar, mas foi o Sydney quem abriu a contagem com York, aos 34 minutos do primeiro tempo. Dez minutos depois, Motab empatou e colocou um pouco de justiça no jogo. Na segunda etapa o Al Ahly continuou melhor, mas o Sydney se defendia bem e, de vez em quando, articulava um contra-ataque perigoso. Numa dessas jogadas, aos 20 minutos, David Carney recebeu livre de marcação no meio da área. A defesa egipcia parou pedindo impedimento inexistente e Carney bateu cruzado para fazer o gol da vitória. A disputa pelo terceiro lugar está amrcada para amanhã, entre Saprissa e Al Itthad.