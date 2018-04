Sylvinho é apresentado como auxiliar na Inter de Milão

Dias depois de se despedir do Corinthians, o ex-lateral Sylvinho foi apresentado neste sábado como novo auxiliar técnico de Roberto Mancini na Inter de Milão. Os dois já trabalharam juntos no fim da carreira do brasileiro enquanto jogador, no Manchester City, e agora voltam a se encontrar.

Sylvinho ficou um ano e meio como auxiliar técnico do Corinthians, fazendo parte da comissão técnica permanente do clube. Trabalhou com Tite no ano passado e auxiliou Mano Menezes nessa temporada. Além da parte técnica, servia como um interlocutor com os jogadores, uma vez que só se aposentou como atleta em 2011.

Rapidamente Sylvinho começou a trabalhar como auxiliar, curiosamente também com um Mancini. Ao lado de Vagner Mancini, passou por Cruzeiro, Sport e Náutico. Depois, voltou ao Corinthians, clube no qual foi formado.