Tabárez diz que ainda não sabe se poderá utilizar Suárez contra a Argentina

O técnico Oscar Tabárez ainda não sabe se poderá contar com Luis Suárez diante da Argentina. Principal jogador do Uruguai, o atacante do Barcelona teve uma recuperação surpreendente de lesão, se apresentará à seleção, mas é dúvida para o clássico que acontecerá nesta quinta-feira, em Montevidéu, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem.

Tabárez explicou que Suárez "está em um bom momento da recuperação", mas informou que o jogador ainda será examinado para definir sua participação na partida. O atacante se apresentará somente nesta terça-feira, um dia depois do início da preparação uruguaia para o clássico, e só então será avaliado pelo departamento médico da seleção.

Chamado por Tabárez, Suárez chegou a ser cortado depois de sofrer uma distensão na cápsula posterior do joelho direito em confronto do Barcelona diante do Real Madrid, pela Supercopa. Ele deveria ficar afastado do futebol por quatro semanas, mas sua recuperação foi mais rápida do que o esperado, o que fez com que fosse reconvocado, até para reforçar um elenco que está desfalcado por algumas baixas.

"Suárez é um jogador muito importante para nós, e também perdemos muitos outros por lesão. Lamentavelmente, esta não é a primeira vez que isso nos acontece. Mas não temos que ficar lamentando, porque se você dá espaço aos pensamentos negativos, são eles que vão interferir na potencialidade do jogador quando ele for para a partida", considerou Tabárez.

O Uruguai não poderá contar com três de seus atacantes na quinta: Abel Hernández, Jonathan Urretaviscaya e Diego Rolan, todos lesionados. Mas com ou sem Suárez, Tabárez avaliou que a seleção tem todas as condições de derrotar a Argentina na quinta, resultado que a deixaria muito próxima de uma vaga na Copa da Rússia.

"Esta é uma partida muito, muito difícil. Mas o desafio passa por ganhá-la. Vamos ver quem se doa mais, o que será mais importante do que as análises prévias ou o favoritismo", afirmou o treinador uruguaio.