Tabata comemora gols e boa apresentação contra Rio Branco Havia um santista bastante empolgado com a vitória desta quinta-feira à noite, em Americana: o meia Rodrigo Tabata. Ele vem tentando recuperar o prestígio que perdeu em 2006 com várias partidas irregulares pelo Santos e atualmete tem amargado o banco de reservas na equipe dirigida pelo treinador Vanderlei Luxemburgo. ?Esse jogo foi muito importante para mim. Consegui jogar bem e ainda pela primeira vez na minha carreira consegui marcar duas vezes de falta. Foi ótimo", disse Tabata, que homenageou a esposa, no Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira. Luxemburgo também comemorou o bom resultado. ?A vitória foi boa porque mantivemos a vantagem diante do São Paulo. Eu quero ganhar o clássico para manter a vantagem de ser o primeiro colocado na fase de classificação?, disse o treinador santista. E Luxemburgo ainda fez questão de tirar o favoritismo no domingo por jogar na Vila Belmiro. ?Eles jogam bem em todos os estádios. Já ganharam do nosso time lá. Não somos favoritos, não.? O treinador fez questão de destacar que já sabia da convocação de Kléber desde a noite de quarta-feira. Foi avisado pelo próprio técnico da seleção brasileira. ?O Dunga conversou comigo e me falou sobre a convocação do Kléber. Achei mais do que justa. Ele é o melhor lateral do Brasil e um dos melhores do mundo. Ficar ou não na seleção dependerá apenas do futebol que ele mostrar.?