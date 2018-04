Tabela da Copa do Brasil prevê sorteio para as oitavas de final

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira o chaveamento das três primeiras fases da Copa do Brasil. São 10 chaves, sem a participação do Vasco e dos times que disputam a Copa Libertadores. Depois, no segundo semestre, quando esses time (exceto o São Paulo) entrarem na competição nacional, haverá outro sorteio.

Isso porque a Copa do Brasil estreia novo formato neste ano. A competição começa provavelmente em 3 de abril e vai até a última semana de novembro. Os 10 times que se classificarem à quarta fase (oitavas de final) se juntam a Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG e Fluminense ao fim da Libertadores. Como o São Paulo tem que defender o título da Copa Sul-Americana, será o único ausente da Copa do Brasil. O Vasco, que terminou o Brasileirão logo abaixo da zona de classificação à Libertadores, será o sexto favorecido a entrar somente no meio da competição.

Pelo que mostra a tabela da Copa do Brasil, o sorteio foi dirigido, a partir do ranking da CBF. Os 10 melhores tiveram o privilégio de ser cabeças: Botafogo, Flamengo, Inter, Cruzeiro, Atlético-PR, Coritiba, Santos, Bahia, Vitória e Goiás.

Dos favoritos, quem tem a estreia mais difícil é o Flamengo, que começa a Copa do Brasil enfrentando o Remo. De resto, todos os cabeças de chave pegam times de pouca tradição na competição. O Inter enfrenta o Rio Branco-AC, o Botafogo pega o Sobradinho-DF, o Santos encara o Flamengo-PI, enquanto o Cruzeiro tem pela frente o CSA-AL. Vale lembrar que, nas duas primeiras fases, segue o critério de que vitória por dois ou mais gols fora de casa elimina a volta.

Em seguida, houve mais dois escalonamentos. Os times que aparecem entre o 18.º e o 27.º lugares no ranking da CBF só podem pegar os cabeças de chave na terceira fase. São eles o Ceará (que caiu na chave do Flamengo), o Avaí (do Inter), Sport (Goiás), Paraná (Vitória), Ponte Preta (Coritiba), Figueirense (Botafogo), Atlético-GO (Cruzeiro), Portuguesa (Atlético-PR), Náutico (Santos) e Guarani (Bahia).

Um terceiro grupo, dos 20 ranqueados subsequentes, caiu em chaves nas quais podem enfrentar os cabeças de chave ou os times do segundo grupo já na segunda fase. Eles também têm o privilégio de fazer o segundo jogo fora de casa na primeira etapa. Estão nesta lista, por exemplo, o Fortaleza, o Paysandu, o São Caetano, o Criciúma e o Bragantino.