Tabela de jogos favorece Mogi Mirim A tabela do Campeonato Brasileiro da Série B pode ajudar o Mogi Mirim a se salvar do rebaixamento à terceira divisão em 2004. Seus últimos quatro jogos nesta fase de classificação serão contra times que estão longe da briga pela vaga nas finais da competição. O primeiro deles acontece na próxima terça-feira, quando o Mogi vai a Recife enfrentar o Náutico. Depois joga em casa contra o Vila Nova, vai a Natal jogar com o América-RN e decide sua sorte em Mogi Mirim contra o desesperado Caxias, que também briga para não cair. "São adversários que não estão brigando por classificação, mas que também estão na mesma situação que nós. Temos que aproveitar o fato de estarem pensando como a gente para conseguirmos as vitórias", disse o técnico Jorge Raulli.