Tabela de jogos não assusta Leão A seqüência de jogos que o Palmeiras tem pela frente, teoricamente difícil, não assusta o técnico Emerson Leão. Segundo o treinador, o Verdão ?não tem que se preocupar com o adversário?. Serão três partidas contra adversários que estão bem perto do Palmeiras na classificação. O primeiro desafio é sábado, contra o Cruzeiro, no Palestra Itália. Dia 21, o Verdão desce a Serra para encarar o Santos, na Vila Belmiro. Por fim, no dia 25, o Palmeiras recebe o Goiás, em casa. Estes dois últimos adversários estão à frente do Palmeiras. ?Quando fomos enfrentar o Paraná, falavam muito deles. Mas fomos lá e vencemos. Não temos que temer time nenhum. Nós precisamos nos preocupar é com a nossa equipe. E tentar vencer sempre?, diz Leão. Para o jogo contra o Cruzeiro, Leão não tem problemas de jogadores suspensos. O técnico poderá contar ainda com os retornos do goleiro Marcos e do atacante Warley, ambos em fase final de recuperação de lesões. Os dois, porém, têm remotas chances de começar como titulares.