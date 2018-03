Tabela do Brasileiro sai amanhã Depois de fechar um acordo com a TV Globo, que detém os direitos de transmissão da competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai divulgar amanhã a tabela do Campeonato Brasileiro de 2001. Pela fórmula de disputa, os 28 times jogarão entre si, em um total de 27 rodadas que compõe um turno único, e os oito primeiros garantem classificação às oitavas-de-final. A tabela será anunciada com dez dias de atraso em relação à data prometida pelo presidente da entidade, Ricardo Teixeira, após reunião com o Ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, em Brasília.