Tabela do Paulista privilegia o Palmeiras Se o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Pólo Del Nero, tiver interesse em alterar a tabela do Paulistão 2005 terá um bom argumento. O engenheiro catarinense Horácio Nelson Wendell, autor das tabelas do Brasileiro da Série A em 2001, 2002 e 2003, constatou erros técnicos na ordem dos jogos, prejudicando alguns clubes e beneficiando outros. "A tabela apresenta 46 erros, um índice de 26%, o pior em campeonatos com 20 clubes", atesta Wendell. Na tentativa de beneficiar os clubes que ficaram entre os 10 mais bem colocados em 2004, o departamento técnico da Federação Paulista acabou dando um privilégio desnecessário ao Palmeiras, segundo Wendell. Entre a 5ª e 13ª rodadas, o alviverde disputará oito jogos em São Paulo e apenas um no interior. Dos oito confrontos, três são clássicos contra São Paulo, Corinthians e Portuguesa, cujo mando é dos adversários. De qualquer maneira, a equipe alviverde permanece na Capital. Contra clubes do interior, o Palmeiras disputa nove jogos em casa e seis fora. O São Paulo, por exemplo, cumpre sete jogos em casa e oito fora. A Ponte, faz nove em casa e 10 fora. O engenheiro catarinense acredita que o desequilíbrio na ordem dos jogos seja, em grande parte, resultado da falta de uma metodologia adequada. Mas ele também vê indícios de uma interferência direta do Palmeiras. "Em 2002 o presidente Mustafá Contursi conseguiu mudar o mando de campo de uma partida com a Portuguesa, pelo Brasileiro da Série A. A CBF aceitou a pressão e mudou a tabela original, transferindo o jogo do Canindé para o Parque Antártica.", afirma Wendell. FFP foi informada - As falhas identificadas por Horácio Wendell na tabela do Paulistão 2005 foram notificadas à FPF através de ofício. No mesmo documento, Wendell apresenta sugestões para a correção. Segundo ele, apenas com a inversão do mando de campo de quatro jogos da Portuguesa Santista seria possível corrigir muita coisa. "Poderíamos fazer com que todos os 10 clubes mais bem colocados em 2004 disputassem 10 jogos em casa e nove fora", observa. O engenheiro, que tem uma empresa de consultoria, está movendo um processo contra a CBF por ter infringindo direitos autorais - usou parte de sua tabela no campeonato da Série A no ano passado. Ele tem registrado em cartório todos os critérios para elaboração de carnês de jogos para campeonatos de pontos corridos com 12 ou mais clubes. Está aguardando a confirmação de uma audiência com o presidente da Fifa, Joseph Blatter, para apresentar uma proposta de padronização dos campeonatos europeus. "Pelos critérios que eu adoto, o risco de uma equipe ganhar o campeonato com muita antecedência é mínimo", assegura. Veja as falhas da tabela do Paulistão 2005 - Entre a 5ª e a 13ª rodadas, o Palmeiras cumpre oito jogos em São Paulo e apenas um no interior. Cinco destes jogos serão no Parque Antártica. Os outros três serão os clássicos com Portuguesa, São Paulo e Corinthians. - Contra os clubes do interior, o Palmeiras disputa nove jogos em casa e seis fora. O São Paulo cumpre sete jogos em casa e oito fora. Os dois clubes ficaram entre os 10 primeiros colocados no Paulistão de 2004. - A Ponte Preta joga cinco partidas seguidas em Campinas - da 2ª a 6ª rodadas. - O Palmeiras não irá a Santos na competição. Jogará em casa com a Portuguesa Santista e o Santos. - A cidade de Santos ficou sem futebol nas rodadas 5, 11, 14 e 16. E com futebol demais (jogos da Portuguesa e do Santos) nas rodadas 6, 12, 13, 15 e 17. - Em São Paulo haverá três jogos na Capital nas rodadas 9 e 13 e apenas um jogo nas rodadas 8 e 17. - O Mogi Mirim, o Atlético de Sorocaba , o Ituano e o União São João foram prejudicados tecnicamente e no aspecto de arrecadação. Só enfrentarão um clube da Capital em casa. Os outros três jogos serão disputados em São Paulo. - Inversamente, o América, a Inter de Limeira e a Portuguesa Santista jogarão três vezes em casa contra os clubes de São Paulo. Só irão uma vez à Capital. O mês verde e branco 5ª rodada - 5/2 - Palmeiras x Portuguesa Santista 6ª rodada - 10/2 - Palmeiras x Mogi 7ª rodada - 13/2 - Portuguesa x Palmeiras 8ª rodada - 20/2 - São Paulo x Palmeiras 9ª rodada - 24/2 - Palmeiras x C.A Sorocaba 11ª rodada - 6/3 - Palmeiras x Santos 12ª rodada - 13/3 - Palmeiras x União São João 13ª rodada - 20/3 - Corinthians x Palmeiras Ponte em casa 2ª rodada - 23/1 - Ponte Preta x Santos 3ª rodada - 26/1 - Ponte Preta x Ituano 4ª rodada - 29/1 - Guarani x Ponte Preta 5ª rodada - 4/2 - Ponte Preta x União São João 6ª rodada - 10/2 - Ponte Preta x Portuguesa de Desportos