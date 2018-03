Taboão da Serra lidera Série B2 Paulista O Taboão da Serra conseguiu sua segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Paulista da Série B2, neste sábado, ao passar em casa pelo Itararé, por 2 a 1. O Taboão lidera o Grupo 4, agora com seis pontos. O Itararé continua com três. Em São José dos Campos, o Joseeense estreou na competição perdendo para o Águas de Lindóia, por 1 a 0. O Águas lidera o Grupo 3, com quatro pontos. A segunda rodada será completada neste domingo com 11 jogos. A Federação Paulista de Futebol confirmou o adiamento do jogo entre São Vicente e Barcelona, neste domingo, atendendo pedido da Polícia Militar da Baixada Santista, que alegou problema na segurança. Com o adiamento, o próximo jogo do São Vicente será no dia dois de maio, em Osasco, contra o Osasco, enquanto que o novato Barcelona enfrentará o Taboão da Serra, também no dia dois de maio, em São Paulo.