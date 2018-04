Taboão e Jabaquara pelo Paulista B-2 A quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B-2, equivalente à quinta divisão, começa neste sábado, com o confronto entre Taboão da Serra e Jabaquara, em Taboão da Serra. A partida é válida pelo Grupo 8, no qual o Taboão tem cinco pontos e lidera isolado e o Jabaquara, com dois pontos, ocupa a terceira colocação. O jogo também é uma repetição do encontro anterior que ocorreu em Santos e terminou num empate sem gols. A rodada será completada domingo, com outros sete jogos. Pela manhã, jogam Pirassunguense e Penapolense, em Pirassununga; Águas de Lindóia e Serra Negra, em Águas de Lindóia; Jacareí e Campinas, em Jacareí, e Grêmio Catanduvense e SEV, em Catanduva. À tarde, se enfrentam Osvaldo Cruz e Ginásio Pinhalense; Itararé e São Vicente, em Itararé, e Assisense e Lençoense, em Assis.