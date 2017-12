Taboão empata, mas lidera Série B2 Três jogos abriram a quinta rodada do Campeonato Paulista da Série B2 neste sábado à tarde. Um dos destaques foi o empate entre Guarulhos e Taboão da Serra, por 3 a 3, na Grande São Paulo, pelo Grupo 4. O Taboão ainda lidera com 14 pontos. Os outros dois jogos foram válidos pelo Grupo 3. Em Serra Negra (9 pontos), num jogo equilibrado, o time da casa empatou com o Força Futebol (7) por 1 a 1. Em São José dos Campos, o lanterna Joseense (1) voltou a decepcionar, ao perder para o Guaçuano (4) por 2 a 1. A rodada segue neste domingo com 12 jogos.