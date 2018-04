Taboão se isola na liderança da B-2 O Taboão da Serra bateu o Grêmio Catanduvense por 3 a 2, de virada, no estádio Vereador José Feres, em Taboão da Serra (SP), abrindo a última rodada do primeiro turno da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B-2. Com este resultado, o Taboão da Serra ficou com seis pontos e se isolou na liderança do Grupo 10, com pontos, enquanto o Catanduvense ficou no segundo lugar, com quatro pontos. Logo no primeiro minuto, Fabinho abriu o placar para os visitantes. No lance seguinte, o Taboão da Serra empatou com Mancini. O gol da virada do time da casa saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, marcado por Éder. Aos 30 minutos, o time de Catanduva empatou novamente com Roberto. A dois minutos do apito final, Éder deixou sua marca mais uma vez, marcando o terceiro gol do Taboão da Serra. A rodada será completada neste domingo com mais três jogos: Votuporanga x Assisense; São Vicente x Ginásio Pinhalense e Itararé x Campinas.