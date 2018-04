Taboão vence Pinhalense no Paulista B2 O Taboão da Serra venceu o Ginásio Pinhalense por 3 a 1 neste sábado à tarde, na abertura da segunda rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B2, equivalente à quinta divisão. Com o resultado, o Taboão soma seus primeiros três pontos no Grupo 10, enquanto o Pinhalense segue sem nenhum ponto ganho. O time da casa mostrou mais iniciativa no início do jogo e aos 17 minutos, chegou ao primeiro gol, por meio de Avancini. Mesmo com o gol, o Taboão manteve o ritmo e Ralf ampliou aos 33. No segundo tempo, o jogo não mudou e aos 33 minutos, Fábio, cobrando pênalti, marcou o terceiro. No finalzinho, Bilão fez o de honra do Pinhalense, aos 41 minutos. Na próxima semana, o Ginásio Pinhalense vai até a Baixada Santista, onde enfrenta o São Vicente. O Taboão recebe o Grêmio Catanduvense. Três jogos completam a rodada neste domingo: Catanduvense x São Vicente, Votuporanga x Campinas e Assisense x Itararé.