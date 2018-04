Tabu de 10 anos em Curitiba é o desafio do São Paulo Um tabu de dez anos está no caminho do São Paulo rumo à tentativa de tomar logo a liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista nunca venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Enfrenta os donos da casa, novamente, neste domingo, às 16 horas, em Curitiba, com a esperança de manter a invencibilidade de nove jogos - vem de sete vitórias consecutivas - que levou a equipe de volta ao G-4 do torneio.