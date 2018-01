Tabus preocupam a Ponte no Maracanã No próximo sábado, às 18 horas, a Ponte Preta vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense no chamado jogo de "seis pontos". Os dois times lutam contra o rebaixamento à Série B de 2004 e os paulistas ainda têm que lutar contra a síndrome dos times cariocas. A Ponte Preta terá que quebrar vários tabus se quiser vencer os cariocas e se manter fora da zona de rebaixamento. O primeiro obstáculo será vencer no Maracanã. Até hoje, o time campineiro nunca venceu no estádio. O segundo será derrotar o Fluminense longe do Majestoso. As duas vitórias conquistadas sobre o Tricolor carioca aconteceram no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A primeira foi em um amistoso em 1957, que terminou em 2 a 0 para os donos da casa. O se gundo foi neste ano, no primeiro turno do Brasileirão, quando a Ponte goleou por 3 a 0. O terceiro obstáculo será superar a desvantagem no retrospecto contra o time de Romário e Renato Gaúcho. No total, as duas equipes se enfrentaram dez vezes, sendo que a Ponte venceu duas, perdeu sete e ainda houve um empate. O time campineiro marcou 14 g ols e sofreu 23. Apesar dos números desfavoráveis, o técnico Abel Braga prefere voltar suas atenções para os problemas que a Ponte enfrenta dentro de campo. Com a contusão do volante Roberto, que sofreu fratura na testa e ficará cerca de 60 dias se recuperando de cirurgia, o treinador começa a quebrar a cabeça para definir um substituto. Ângelo, reserva imediato, seria a primeira opção, mas está sentindo dores na panturrilha e ainda é dúvida. Caso não jogue, Ricardo Conceição pode ser a surpresa entre os titulares. Além disso, o zagueiro Gerson e o meia Piá, que cumpriram suspensão, devem voltar ao time, que será definido na quinta-feira. A Ponte Preta ocupa a 19ª colocação, com 44 pontos, dois a mais que o Fluminense, que está em 21º. Quem perder fica ainda mais próximo da zona de rebaixamento.