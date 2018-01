Taça da Copa chega hoje ao Brasil A taça que será entregue ao campeão da Copa da Alemanha chega nesta quarta-feira ao Brasil, em mais uma etapa de sua viagem pelo mundo. O troféu será exposto ao público na sexta, no Rio, e no domingo, em São Paulo. A taça da Copa começou sua viagem pelo mundo no último dia 7, em Gana, e só vai acabar em 10 de abril, na Itália. No Brasil, o evento terá a participação de pelo menos um integrante da seleção em cada um dos 5 títulos mundiais conquistados pelo País. Na sexta, a taça ficará exposta no Forte de Copacabana, no Rio. E no domingo, será a vez do Hotel Transamérica, em São Paulo. Em cada dia, apenas 10 mil pessoas poderão visitar a exposição - os ingressos são distribuídos pelas patrocinadoras do evento (Coca-Cola e Select).