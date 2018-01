Taça da Copa começa volta ao mundo Começa neste sábado a exposição do troféu que será entregue no dia 9 de julho ao campeão da Copa do Mundo da Alemanha. A taça passará por 31 cidades, de 28 países. E a primeira parada será em Accra, capital de Gana. O troféu também passará pelo Brasil. Ele será exposto no Rio, em 20 de janeiro, no Forte de Copacabana. E chega a São Paulo dois dias depois, no Hotel Transamérica. Serão 10 mil ingressos para cada evento. A última cidade da volta ao mundo será Roma, na Itália, no dia 10 de abril. Depois, ele segue definitivamente para a Alemanha, sede da Copa de 2006.