Taça da Copa do Mundo está em São Paulo Depois de passar dois dias no Rio de Janeiro, onde foi visitada por cerca de 12 mil pessoas, a taça da Copa do Mundo Fifa chegou na manhã deste sábado em São Paulo. Em exposição somente para a imprensa e autoridades, o troféu foi colocado em uma redoma de vidro no Centro de Convenções do Hotel Transamérica. Entre as presenças ilustres no evento estavam o prefeito José Serra e o tetracampeão mundial Bebeto. ?Toda vez que a vejo (taça), lembro de bons momentos?, disse o ex-jogador, que também participou da exposição no Rio. Sobre o Mundial na Alemanha, Bebeto pediu concentração para a seleção. ?A Copa sempre é difícil. É preciso muita atenção, mas a gente sempre chega lá?. A visitação será aberta para o público neste domingo, das 8h às 18h. À noite, haverá um show do grupo Skank, no Parque da Independência, em frente ao Museu do Ipiranga. Assim como no Rio, o ex-volante Dunga, capitão do tetra, erguerá a taça da Copa no palco. Depois de passar pelas duas maiores cidades do Brasil, o troféu irá para a Argentina, onde será exposta na próxima quarta-feira, em Mar del Plata.