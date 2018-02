Taça da Copa do Mundo fará excursão de 2 anos pela Itália A Copa do Mundo, troféu conquistado pela seleção italiana de futebol com o título do Mundial de 2006, fará uma excursão de dois anos por todo o território do país. A iniciativa, chamada "A viagem da Copa do Mundo" e apresentada nesta quinta-feira no salão de honra do Comitê Nacional Olímpico Italiano (Coni), em Roma, deve começar já em abril. Um dos objetivos é divulgar a candidatura italiana a organizar a Eurocopa de 2012. A turnê terá 50 etapas, passando por todas as províncias italianas. Além disso, a taça será acompanhada por um museu itinerante da história do futebol italiano, com lembranças, objetos, documentos e fotografias para lembrar campeões do passado e do presente. A Itália conquistou a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, em julho do ano passado, ao bater a França por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Foi a quarta conquista do Mundial na história da Azzurra.