Taça da Copa visita a Indonésia em volta ao mundo

JACARTA - Último destino asiático do Tour da Taça, a Indonésia recebe o troféu da Copa do Mundo em meio a torcedores empolgados. Apesar da última participação do país numa Copa ter sido em 1938, o alvoroço para chegar perto do objeto mais cobiçado do mundo do futebol não foi pouco. Depois da Indonésia, a taça viaja para a América do Sul e a primeira hospedagem será no Chile.

Fundada em 1930, a Seleção Indonésia de Futebol foi a primeira seleção asiática a se classificar para uma Copa do Mundo, em 1938, na França. Naquele ano, a disputa já começou no mata-mata e a Indonésia foi eliminada logo nas oitavas de final, quando perdeu para a Hungria de 6 a 0.

Desde 1938, a participação da Indonésia em jogos oficiais se resumiu a eliminatórias para a Copa do Mundo, mas a classificação nunca veio. Nas eliminatórias para 2014, a participação da Indonésia foi pífia: foi eliminada na terceira fase e deu adeus à chance de disputar uma Copa com um saldo de gols de -23 e nenhum ponto somado.