Taça Rio: Botafogo e Flu fazem rodada dupla no Maracanã A primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual do Rio, será completada neste domingo com jogos de Botafogo, Fluminense e Vasco. Todos em busca da recuperação após não terem chegado às finais da Taça Guanabara e, com isso, em busca da última chance para chegar à finalíssima do campeonato. O atacante Romário, de 41 anos, tanto insistiu que acabou convencendo o técnico Renato Gaúcho a escalá-lo como titular na estréia contra o Madureira, em São Januário. No Madureira, vice-campeão da Taça Guanabara, o técnico Alfredo Sampaio passou a investir na recuperação psicológica do grupo, após a derrota para o Flamengo. Sem saber se poderá contar com seu principal jogador, o atacante Dodô, o Botafogo estréia um novo goleiro, Júlio César, neste domingo, na partida contra o Friburguense. O artilheiro alvinegro está com dores no calcanhar direito e fará um teste antes da partida Júlio César, de 20 anos, era a terceira opção do técnico Cuca para o gol, antes do início do Carioca. Mas as sucessivas falhas de Max e Lopes fizeram com que o técnico desse uma oportunidade a Júlio César no gol alvinegro. O jogador foi elogiado pelo preparador de goleiros, Acácio, e contou com a pressão dos torcedores, insatisfeitos com as duas outras opções. "Espero que ele aproveite a chance", disse Cuca. Flu quer recomeçar Já o Fluminense estréia contra a Cabofriense, no Maracanã, com o objetivo de apagar o vexame da primeira fase, a Taça Guanabara, quando marcou apenas quatro pontos e foi eliminado prematuramente da disputa. Para atingir o objetivo, o clube contratou o técnico Joel Santana, especialista em ganhar títulos no Estadual - foram cinco, com todos os grandes clubes. Embora não tenha feito mais alterações na equipe, o técnico do Fluminense afirmou que outros jogadores estão próximos de conquistar um lugar entre os titulares - citou o zagueiro Renato Silva e o atacante Rafael Moura. A única dúvida do treinador para escalar o time é o meia Fabinho, que sente dores musculares Se ele não se recuperar, Romeu será o substituto. VASCO X MADUREIRA Vasco - Cássio; Wagner Diniz, Fábio Braz, Dudar e Sandro; Ives, Amaral, Morais e Conca; Leandro Amaral e Romário. Técnico: Renato Gaúcho. Madureira - Éverton; Claudemir, Léo Fortunato, Odvan e Amarildo; André Paulino, Djair, Maicon e Zé Augusto; Muriqui e Marcelo. Técnico: Alfredo Sampaio. Árbitro - Djalma Beltrami. Horário - 16 horas. Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). BOTAFOGO X FRIBURGUENSE Botafogo - Júlio César; Joílson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Diguinho, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô (André Lima). Técnico: Cuca. Friburguense - Adriano; Sérgio Gomes, Wallace, Ronan e Crispin; Bidu, Daniel, Gleison e Carlos Alberto; Anderson e Ziquinha. Técnico: Cleimar Carvalho. Árbitro - Martha Peçanha Vasconcelos. Horário - 16 horas. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). FLUMINENSE X CABOFRIENSE Fluminense - Fernando Henrique; Rafael, Thiago Silva, Luiz Alberto e Ivan; Fabinho (Romeu), Arouca, Cícero e Thiago Neves; Alex Dias e Soares. Técnico: Joel Santana. Cabofriense - Gatti; Oziel, Everton, Leandro Amaro e Leandro Luz; Marcão, Anderson, Jardel e Marcelinho; Luís Carlos e Alexsandro. Técnico: Valdemar Lemos. Árbitro - Marcelo de Souza Pinto. Horário - 18h10. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).