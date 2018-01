Taça Rio: Fluminense goleia o América O Fluminense goleou o América por 4 a 0, nesta quarta-feira à noite no Maracanã, e garantiu assim a permanência do técnico Abel Braga no cargo. O jogo foi válido pela primeira rodada do segundo turno (Taça Rio) do Campeonato Carioca. A campanha irregular da equipe na Taça Guanabara deixara o treinador sob ameaça de demissão. Com o resultado, porém, ele voltou a ser prestigiado pela diretoria do clube. O Fluminese enfrentará domingo o Vasco, no primeiro clássico do returno. O Tricolor dominou o primeiro tempo e poderia ter ampliado a vantagem antes mesmo do intervalo. Felipe organizou boas jogadas e quase sempre era parado com falta. Tuta reclamou, com razão, de um pênalti não marcado pelo árbitro Marcelo de Sousa Pinto e levou cartão amarelo: ele foi empurrado quando tentou o cabeceio diante do goleiro do América. O gol de Diego, pouco antes, aos 14 minutos, em chute bonito de fora da área, dava a impressão de que a partida seria logo definida. Faltava ao Fluminense rapidez no toque de bola. O América errava passes e acusou o golpe do lance de Diego. O time estava nervoso e mal conseguia passar do meio-de-campo. Na única vez em que ameaçou Kléber, numa finalização de Émerson, o meia Marcão interceptou a bola a poucos centímetros da linha do gol. O jogador completou ontem 301 partidas com a camisa do Fluminense e foi intensamente aplaudido durante o confronto. No final do primeiro tempo, Fabiano Eller cabeceou a bola na trave. O Fluminense voltou para o segundo tempo mais disposto e com Felipe como destaque. Aos dois minutos, ele fez ótima jogada pela esquerda e rolou a bola para trás. Juan, sem marcação, chutou rasteiro e colocado: 2 a 0. Aos 22, Fabiano Eller cruzou e Antonio Carlos, de cabeça, ampliou. O América desanimou de vez e deixou mais evidente a fragilidade do time, com falhas elementares seguidas de seus atletas. Tuta voltou a ser derrubado na área e finalmente o árbitro marcou pênalti. Felipe, aos 26, cobrou com categoria para assinalar o quatro gol. A partir de então, o Tricolor passou a explorar os contra-ataques e esteve por marcar em pelo menos mais duas oportunidades. Diminuiu um pouco o ritmo depois que Leandro foi expulso, por falta violenta em André.