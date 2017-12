Taça será dada ao campeão só no dia 5 Não haverá taça para o Corinthians levantar em Goiânia se for campeão brasileiro. A CBF não liberou o troféu que representa a conquista do campeonato deste ano para ser levado até o Estádio Serra Dourada, onde acontece no domingo o jogo com Goiás. Também o Inter não terá o troféu à disposição no Paraná, onde enfrenta o Coritiba, na eventualidade de ser campeão. A taça será entregue ao time campeão na festa que a CBF e a TV Globo irão realizar, no dia 5, no Rio, para os melhores jogadores do Brasileiro. O Corinthians tem nove jogadores relacionados entre os melhores do campeonato. São eles: Fábio Costa, Betão, Marinho, Gustavo Nery, Marcelo Mattos, Rosinei, Carlos Alberto, Roger e Tevez. Embora todos estejam loucos para viajar de férias, por ordem da diretoria da MSI eles estarão no Rio para a entrega dos prêmios. Mas o mesmo não se espere da partida festiva entre o campeão brasileiro e a seleção do campeonato, no domingo seguinte, no Morumbi. ?Já temos a certeza de que o Carlitos (Tevez) não poerá jogar no dia 11. Infelizmente, ele tem um compromisso na Argentina. O Wescley também não. Ele irá participar de um cruzeiro com a mulher. Os demais vão para campo se precisar, sim?, avisou o diretor da MSI, Paulo Angioni.