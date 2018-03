Táchira vence Libertad na Libertadores Com dois gols de Alexander Rondón, o Deportivo Táchira, da Venezuela, derrotou, o Libertad, do Paraguai, por 2 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 6 da Taça Libertadores da América. Com este resultado, o time venezuelano assumiu a liderança com cinco pontos, contra quatro do argentino River Plate. O Libertad segue com um ponto, atrás do Tolima, da Colômbia, que tem dois.