Tacuary expulsa espião do Palmeiras O Tacuary só não é um ilustre desconhecido para o Palmeiras por conta do trabalho paciente de Wilson Coimbra. O ex-goleiro que durante muito tempo vestiu a camisa do Corinthians, hoje é o responsável pelo time B, no Palestra, e há uma semana se transformou no ?espião? de Estevam Soares. Desde o dia 27 em Assunção, recolhe o maior número possível de informações sobre o rival de quarta-feira - de características dos jogadores e esquema tático, a condições do gramado do estádio Roberto Bettega. Além disso, estuda até estratégia para transporte do grupo, já que uma trecho do acesso aos vestiários é bem estreito e não permite passagem de ônibus comum. A primeira parte da missão de Wilson até foi fácil. Ele circulou dois dias como ?integrante? de equipe da TV Gazeta, que preparou reportagem especial sobre o rival da fase prévia da Libertadores. Como ninguém o conhecia, viu partes de treinos, conversou com o técnico Oscar Paulin e pôde até dar uma voltinha pelo campo, sem ser importunado. A gentileza se transformou em fria cordialidade assim que se identificou como colaborador de Estevam, com quem tem falado diariamente por telefone. As portas do Tacuary lhe foram fechadas. "Eles não me deixaram mais ver nenhum treino", revela, conformado e acostumado com essas artimanhas. "Mas já deu para levantar muita coisa", conta, enquanto mostra caderneta com anotações sobre o adversário. Com o acesso bloqueado, restou a Wilson trabalhar por fora e recorrer à televisão, aos jornais e à internet. Os canais a cabo transmitem jogos da pré-temporada dos times paraguaios e pôde ver o Cerro Porteño, com quem o Palmeiras pode jogar, se passar pelo Tacuary. Na rede de computadores, pesca tudo o que há sobre a equipe de Paulin. Só não conseguiu teipes de jogos com o próprio Cerro, ainda pelo Torneio Clausura, em dezembro, nem o amistoso com o 12 de Octubre, na semana passada. "Essa era a partida que mais me interessava", reconhece. "Um canal de televisão daqui gravou, me prometeram arranjar uma cópia, mas agora disseram que ela foi apagada", lamenta. "Em compensação, disseram que na semana que vem podem arrumar o teipe do jogo com o Cerro", diverte-se. "Ora, obrigado por nada. Até lá, não precisamos mais." Wilson está descobrindo que, em certas ocasiões, o ?patriotismo? de meios de comunicação, falam mais alto - e eles jogam para o time da casa.