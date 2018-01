Tacuary saiu satisfeito com o empate Apesar do empate em casa com Palmeiras, por 2 a 2, em Assunção, o Tacuary saiu satisfeito com sua estréia na Copa Libertadores. "Fizemos aquilo que está à altura de nossas possibilidades e diante de um rival de se tirar o chapéu", afirmou o técnico Oscar Paulin, já preocupado com o jogo de volta, na próxima quarta-feira. "Vamos ver o que acontece em São Paulo..." O presidente do clube paraguaio, Francisco Ocampo, também elogiou o time. "Fiquei satisfeito com a garra, com a aplicação. Enfrentamos um time forte, que sabe tocar a bola, que tem presença em campo", discursou o dirigente, que também apontou alguns defeitos do Tacuary. "Falhamos na defesa. Eu me preocupo muito com esse setor e desta vez não fomos bem."