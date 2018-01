Tacuary vive clima de otimismo O clima no Tacuary era de otimismo, nesta segunda-feira à tarde, pouco antes do embarque da delegação paraguaia a São Paulo, para o decisivo confronto de quarta-feira contra o Palmeiras, no Palestra. ?Será uma partida difícil e complicada, mas temos as mesmas possibilidades que eles de classificação?, disse o atacante Ortellado. O elenco treinou pela manhã no Estádio Roberto Béttega e é quase certo o desfalque do lateral Edgar Gamarra, por problemas musculares. Outra novidade será a entrada, desde o início, do zagueiro Ignacio Paniagua no lugar de Celso González Ferreira.