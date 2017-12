Taddei: de castigo no Siena A rotina de Taddei tem sido treinar e treinar. Treina até no dia em que seu time joga. O "castigo" lhe foi imposto pelo presidente do Siena, Paolo de Luca, que impediu sua transferência para a Roma no começo desta temporada e proíbe sua escalação enquanto ele não aceitar renovar o contrato que vence em junho. O ex-jogador do Palmeiras nem pensa na possibilidade de prorrogar seu vínculo com o Siena. O máximo que aceita é jogar o resto da temporada, para depois sair de graça para outro clube. "Se o presidente disser que o treinador pode me escalar, estou pronto. Fisicamente estou melhor do que na temporada passada, porque daquela vez não pude fazer a pré-temporada por causa do acidente de sofri (o carro capotou e matou seu irmão, Guilherme). Ainda sou jogador do Siena e não me recusaria a entrar em campo." Em julho, quando estava de férias no Brasil, Taddei recebeu um telefonema que o deixou eufórico. Nelson Ricci, diretor do Siena, disse que havia acertado sua venda para a Roma por 3 milhões (R$ 10,8 milhões) e mais dois jogadores. "Fiquei muito feliz, era o reconhecimento pelo bom trabalho que tinha feito em duas temporadas pelo Siena. E a chance de poder aparecer num time grande para quem sabe chegar à Seleção." Poucos dias depois, ele desembarcou em Siena para preparar a mudança para Roma. E aí começou a confusão. "O presidente me disse que tinha mandado embora o diretor e que não ia ter negócio nenhum com a Roma. E que era para eu renovar o contrato. Como eu falei que queria ir para um clube grande, ele saiu dizendo na imprensa que sou ingrato com o clube e que não me ver nem pintado." Taddei diz não entender a atitude do presidente, porque é comum jogadores serem vendidos no último ano de contrato para que o clube ganhe dinheiro. "Virou uma coisa pessoal contra mim." PAGAMENTO - Apesar de estar proibido de jogar, ele treina junto com todo o elenco. E garante que conta com o apoio dos jogadores e do técnico Gigi Simoni. "Ele disse que gostaria de poder contar comigo." Nas ruas, ele também não tem problema. Diz que os torcedores o respeitam pelo bom futebol e a dedicação que mostrou nas duas temporadas em que defendeu o time, que estava na Série B quando ele chegou. No meio do calvário que está vivendo, o bom é que tem recebido os pagamentos em dia - se o clube não o pagasse direito, perderia seus direitos federativos. Taddei sabe que a chance é remota, mas ainda tem esperança de que Paolo de Luca o deixe ir embora em janeiro, quando serão reabertas as inscrições para o Campeonato Italiano. Só não sabe se seu próximo clube será mesmo a Roma. "Estava tudo certo com eles antes do início do campeonato, agora não sei mais. Inter, Lazio, Juventus e Fiorentina também conversaram com o meu procurador (Alessandro Lucci). Vamos ver o que é melhor. Quero ir para um time grande em que tenha chance de jogar."