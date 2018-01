Taddei deve receber alta em dois dias O volante Rodrigo Taddei, ex-Palmeiras e atualmente no Siena, da Itália, deverá receber alta terça ou quarta-feira do hospital Piacenza, em que está internado desde domingo, quando sofreu um acidente de carro que matou seu irmão Leonardo, de 21 anos. No Renault Mégane Scénic também estavam o jogador Pinga - companheiro de Taddei no Siena - e mais dois amigos deles. "As condições de Taddei são ótimas", explicou a médica Marialuisa Silva, responsável pela unidade de emergência do hospital, ao jornal Gazzetta Dello Sport. "Por ser jogador, tem um físico bastante forte. Está consciente e recordando do que aconteceu. Perguntou sobre o irmão, mas ainda não sabe que Leonardo morreu. Esta será a principal seqüela do acidente. Uma ferida psicológica." Taddei ainda se recupera de um traumatismo craniano e queimaduras e hematomas em diversas partes do corpo. O acidente aconteceu provavelmente por causa de um furo em um dos pneus do Renault. O carro capotou e, em seguida, pegou fogo.