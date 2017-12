Taddei faz 2 na vitória do Siena sobre a Lazio O brasileiro Taddei, ex-Palmeiras, foi o principal destaque na supreendente vitória por 3 a 0 do Siena sobre a Lázio, neste sábado à tarde, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O brasileiro fez os 2 primeiros gols do jogo - aos 40 e aos 43 minutos do primeiro tempo. Fernando Menegazzo completou o marcador no finalzinho do segundo tempo. Com a vitória, o Siena chega aos 14 pontos ganhos e ocupa a sétima posição na classificação geral. A Lázio, com 19, é o quinto. Ainda neste sábado, o líder Juventus enfrenta a Inter de Milão. A rodada será completada neste domingo com mais sete jogos: Roma x Lecce; Sampdoria x Ancona, Brescia x Udinese, Perugia x Empoli, Milan x Modena, Parma x Chievo Verona e Reggina x Bologna.