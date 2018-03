Taddei faz história na pequena Siena Rodrigo Taddei entrou para a história de Siena, de 61.900 habitantes, localizada na região central da Itália. Sábado, atuando como volante, o ex-jogador do Palmeiras marcou o segundo gol da vitória do Siena, fora de casa, sobre o Genoa, por 3 a 1, e ajudou o clube a conquistar o direito de disputar a Série A do Campeonato Italiano na próxima temporada. O final de semana foi de festa. Leia mais no Jornal da Tarde