Taddei sofre estiramento e encerra temporada pela Roma

Chega ao fim a temporada em campo para o brasileiro Rodrigo Taddei. Confirmado um estiramento nos músculos flexores da coxa esquerda, o meia da Roma ficará pelo menos quatro semanas afastado dos gramados, quando já estará encerrado o campeonato italiano e a Copa Itália. Faltando apenas três rodadas para o fim da liga nacional, Taddei, de 28 anos, deixou o treino da Roma sentindo dores na perna esquerda. Depois, os médicos confirmaram a lesão e agora o técnico Luciano Spalletti não poderá contar com a atuação do brasileiro na reta final do campeonato. No segundo lugar da tabela (com 75 pontos) e atrás somente da Inter de Milão (81), a Roma está em situação cômoda quanto à classificação para a Liga dos Campeões de 2009, mas terá que batalhar e torcer contra o líder se quiser o troféu nacional. Além de Inter e Roma, também estão no G-4 a Juventus (70) e a Fiorentina (60). Milan (58), Sampdoria (56) e Udinese (54) brigam ponto a ponto para tomar o quarto lugar da Fiorentina e pular da Copa Uefa para a Champions. Neste domingo, 4, a Roma pega a Sampdoria, em Gênova, em um jogo que será decisivo para o futuro dos genoveses no campeonato e em relação ao G-4. Mas o clássico será mesmo Inter contra Milan, em Milão: o time rossonero terá que vencer a quase campeã Inter para continuar sonhando com a elite do futebol europeu em 2009.