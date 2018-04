Taffarel vira o "motorista" da família Amigos e família. São duas coisas que o goleiro Taffarel preza muito. Pelo amigo romeno George Hagi, seu companheiro de Galatasaray, ele trabalhou como preparador de goleiro do time turco até junho. Pela família, Taffarel abandonou definitivamente o futebol e se tornou no ?motorista? dos filhos em Porto Alegre. "Quando a gente joga profissionalmente, sacrifica muito a família", afirma o goleiro. Taffarel sabe como o jogador de futebol leva uma vida de ciganos. Foi revelado pelo Internacional gaúcho, com 18 anos. "Comecei um pouco velho. Morava no interior e fiz um teste no Inter e passei. Tudo foi muito rápido", relembra. Foi à Olimpíada de Seul, em 88, assumiu o gol da seleção brasileira, participou de três Copas do Mundo (Itália/90, Estados Unidos/94 e França/98), foi o primeiro goleiro brasileiro a ter sucesso no exterior (Parma e Reggina, da Itália, e Galatasaray, da Turquia) e ainda teve uma passagem no Atlético Mineiro (95 a 98). "Eu sempre levei minha família para onde ia. Moramos na Itália, na Turquia. Agora senti que era hora de parar. As crianças já estão crescidas. O Hagi havia assinado por mais dois anos como técnico do Galatasaray e falou para eu ficar com ele. Mas eu só fui ajudar no final da temporada passada. Terminou o campeonato, peguei minhas coisas e voltei para Porto Alegre", afirmou. Em Porto Alegre, Taffarel teve uma exata noção do seu prestígio como jogador de futebol. Apesar de ter sido um dos maiores ídolos colorados, hoje, até a torcida gremista dá inúmeras demonstrações de carinho. "Eu até fiquei surpreso. Os torcedores gremistas pedem autógrafos, vêm conversar. Acho que prevalece a imagem de jogador da seleção brasileira", raciocina. Taffarel fica contente em ser um parâmetro para a nova geração de goleiros brasileiros. Dida e Marcos, por exemplo, sempre colocaram o gaúcho como um pioneiro brasileiro no futebol europeu. "A gente ouve umas declarações e fica contente. Isso significa que o nosso trabalho foi bom. Hoje, o Brasil tem uma ótima geração de goleiros. Veja o Dida no Milan, da Itália. E tem novos goleiros como o Júlio César, do Flamengo, o Fábio, do Vasco. Fico contente com isso" A experiência como preparador de goleiros na Turquia serviu também para dirimir uma dúvida: se queria continuar trabalhando com futebol. "Foi boa a experiência lá, mas acho que preciso definir prioridades. Hoje, minha prioridade é a família." Com isso, a rotina de Taffarel é a de um perfeito paizão. Leva os filhos para escola, para o inglês, natação, balé, enfim, todas as atividades que as crianças modernas realizam no dia-a-dia. E como paizão boleiro, fez uma restrição ao seu filho Cláudio, de 10 anos. Tirou o garoto da escolinha do Internacional. "Ainda é muito cedo para ele jogar sério. Se um dia ele quiser ser profissional, vou fazer o possível para ajudar. Mas hoje, o mais importante é que ele goste de esporte. Ele joga tênis, vôlei e continua treinando futebol, mas numa escolinha perto de casa", afirma. Taffarel pensa em investir no ramo de construção civil. "Estou estudando o setor. Vamos ver se dá certo", declara em tom de dúvida.