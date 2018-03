Tailândia segue nas eliminatórias A Tailândia é o último país classificado para a fase final das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. Ontem, a seleção daquele país empatou emj casa por 2 a 2 contra o Líbano, somando 16 pontos no Grupo 5 contra 13 do rival. Na preliminar, Sri Lanka venceu Paquistão por 3 a 1, ambos eliminados. Além da Tailândia, estão classificados: Omã, Irã, Catar, Bahrein, Iraque, Usbequistão, Emirados Árabes, China e Arábia Saudita.