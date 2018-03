Tailândia vence nas eliminatórias A seleção da Tailândia confirmou sua superioridade no grupo 5 das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2002 e venceu neste sábado o Sri Lanka por 3 a 0. A equipe lidera a chave com 12 pontos seguido do Líbano, com nove. Kiatisak Senamuang marcou dois gols. Na outra partida, o Líbano goleou o Paquistão por 8 a 1. Pelo grupo 1, Filipinas e Laos empataram em 1 a 1. Os campeões dos dez grupos asiáticos vão se encontrar em uma segunda rodada para definir quais os dois classificados à copa.