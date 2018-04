Tailândia vence Vietnã na abertura da fase de grupos das Eliminatórias Asiáticas A Tailândia largou com vitória na busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na Rússia. Na primeira rodada do Grupo F das Eliminatórias Asiáticas, a seleção aproveitou a vantagem numérica e estreou com vitória sobre o Vietnã, por 1 a 0, em Bangcoc.