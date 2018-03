Taílson será a novidade do Juventude A estréia do atacante Taílson é a grande esperança do Juventude para uma vitória nesta quarta-feira, contra o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 20h30, e é encarada como a chance de recuperação da equipe caxiense depois de duas derrotas consecutivas, para Flamengo (2x1) e Criciúma (3x0), ambas fora de casa. O técnico Raul Plassmann, que depois de efetivado no cargo não somou nenhum ponto, colocará Taílson no lugar de Geufer. Outra mudança ocorre na lateral direita. Mineiro, expulso no domingo, em Criciúma, será substituído pelo volante Camazzola. Este já atuou na função e, em alguns jogos, foi titular. A direção do Juventude mantém os contatos em busca de reforços, já que o clube está na 22ª posição, muito perto da zona de rebaixamento. Hoje, foi anunciada a contratação do goleiro Márcio Angonese, formado nas categorias de base do clube e que atuou no 15 de Novembro durante o Gauchão. O lateral-esquerdo e meio-campista Leonardo Inácio, que se desligou do Fluminense, deve se apresentar amanhã.