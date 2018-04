Taiti anuncia convocados para Copa das Confederações Maior surpresa da Copa das Confederações, a seleção do Taiti anunciou nesta sexta-feira a lista dos 23 convocados para a competição que terá início no dia 15 de junho, no Brasil. Na relação elaborada pelo técnico Eddy Etaeta, somente um jogador é profissional e atua fora do país.