Takeshi Okada será o novo técnico da seleção japonesa

Takeshi Okada foi escolhido como novo técnico da seleção japonesa de futebol, após ter aceitado uma proposta para voltar à equipe, informou nesta terça-feira a Associação Japonesa de Futebol (JFA). O treinador de 51 anos será oficializado no cargo na sexta-feira. Ele substitui o bósnio Ivica Osim, de 66 anos, que se recupera de um derrame. Dirigentes da JFA se reuniram na segunda-feira e aprovaram por unanimidade o nome de Okada, disse uma porta-voz da associação. "Ficou decidido que Okada será o técnico", disse a porta-voz sobre a reunião. O treinador comandou pela primeira vez a seleção do Japão em 1997, garantindo a classificação da equipe para a Copa do Mundo da França no ano seguinte, após a demissão de Shu Kamo. Mas a primeira participação japonesa num Mundial acabou com três derrotas consecutivas, e Okada foi substituído em seguida pelo francês Philippe Troussier. Desde então, Okada passou pelos clubes japoneses Consadole Sapporo e Yokohama F-Marinos. Osim, que assumiu a seleção japonesa no lugar do brasileiro Zico após a Copa do Mundo de 2006, já recuperou a consciência, mas segue em tratamento intensivo.