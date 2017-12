Talleres e Peñarol empatam por 1 a 1 Talleres e Peñarol completaram a terceira rodada do Grupo D da Copa Mercosul e ficaram apenas no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira, na província de Córdoba. O time argentino abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo com um gol do goleiro Mario Cuenca, de pênalti. No segundo tempo, o time uruguaio empatou, aos 25 minutos, com Serafín García. No início da tarde, São Paulo e Vélez Sarsfield também ficaram no empate por 1 a 1. A equipe do Talleres divide a primeira colocação do grupo com cinco pontos ao lado do time brasileiro enquanto o Peñarol está em terceiro, com quatro pontos.