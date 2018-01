Talleres e Vélez empatam por 2 a 2 O Talleres arrancou um empate por 2 a 2 contra o Vélez Sarsfield nesta terça-feira e assumiu temporariamente a liderança do grupo D da Copa Mercosul, com seis pontos. O Vélez permanece com apenas dois pontos na lanterna da tabela. Federico Domínguez, aos 25 minutos do primeiro tempo e Leandro Gracián, aos 37, fizeram para o Vélez enquanto Pablo Cuba, aos 29, e Daniel Albornós, aos 44 do segundo tempo, empataram para o Talleres.