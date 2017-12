Talleres goleia Vélez na Mercosul A equipe do Talleres de Córdoba derrotou o Vélez Sarsfield por 4 a 1 na noite desta quinta-feira, em Buenos Aires e assumiu a liderança do Grupo D da Copa Mercosul, ao lado do São Paulo. As duas equipes têm agora 4 pontos cada e a mesma diferença de gols. O uruguaio Peñarol vem atrás com 3 pontos e o Vélez é o lanterna sem nenhum ponto até aqui. Cuba, Maidana e Urbano (2) marcaram para o Talleres. Camps fez o único gol do Vélez. Na próxima rodada, dia 23 de agosto, o São Paulo recebe o Vélez Sarsfield no Morumbi. No mesmo dia, o Talleres enfrenta o Peñarol, em Córdoba.