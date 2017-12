Tamanho de torcida provoca polêmica O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, respondeu às declarações do vice-presidente do Corinthians, Antônio Roque Citadini, que disse duvidar das pesquisas que apontam o clube carioca como o detentor da maior torcida do Brasil. "Como ele sabe que somos os maiores, está tentando criar um confronto. Em São Paulo, já somos a quarta torcida. O Corinthians que se cuide, pois vamos ser a primeira", afirmou o dirigente. Silva também desmentiu que o zagueiro Juan tenha tido seu passe vendido para a Internazionale, de Milão. Segundo o presidente flamenguista, nenhuma proposta foi feita pelo passe do jogador. "Estou sabendo dos interesses dos clubes pelos jornais. Não recebi nada de oficial", disse.