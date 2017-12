Tanabi assume liderança na Série B3 Na briga direta pela liderança do Campeonato Paulista da Série B3, sexta divisão, o Tanabi levou a melhor, neste domingo, ao vencer em casa o Força de Caieiras, por 2 a 0, assumindo a primeira posição com 10 pontos. O Força é vice-líder com nove. No Vale do Paraíba, Jacareí e São Vicente empataram por 3 a 3. Na sexta-feira à tarde, SEV e Prudentino não saíram do 0 a 0, em Votuporanga. Resultados: Tanabi 2 x 0 Força Futebol; SEV 0 x 0 Prudentino e Jacareí 3 x 3 São Vicente. Classificação: 1)Tanabi 10 pontos; 2) Força 9; 3) Jacareí 5; 4 ) São Vicente 3; 5) Prudentino e SEV 2 pontos.