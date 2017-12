Tanabi e Força dominam Paulista da B3 Tanabi e Força Caieiras mantiveram os dois primeiros lugares do Campeonato Paulista da Série B3, sexta divisão, aproveitando bem o fator campo para vencer seus compromissos neste domingo pela sexta rodada da segunda fase. O Tanabi venceu o Jacareí, por 2 a 0, mesmo placar do Força sobre o SEV, de Votuporanga. Em Presidente Prudente, o Prudentino goleou o São Vicente, por 4 a 2. Os dois times da ponta estão com ampla vantagem na luta para o acesso à Série B2. Classificação: 1) Tanabi 16; 2) Força Caieiras 15; 3) São Vicente 6; 4) Prudentino e Jacareí 5; 6) SEV 2.