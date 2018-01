Tanabi e Força Futebol sobem para a B2 Tanabi e Força Futebol são os novos integrantes do Campeonato Paulista da Série B2 de 2004. O time de Caieiras já estava garantido desde à ultima rodada e, com o empate sem gols com o Prudentino na manhã deste domingo, chegou a 19 pontos. Mas acabou perdendo a liderança da Série B3, sexta divisão, para o Tanabi, que venceu o São Vicente por 2 a 1, chegou ao mesmo número de pontos e saldo de gols, mas leva vantagem no número de gols marcados (15 a 13). À tarde, apenas cumprindo tabela, o SEV de Votuporanga venceu o Jacareí, no campo do adversário, por 1 a 0. Faltando ainda duas rodadas para o final da competição, Tanabi e Força Futebol jogam apenas para decidir quem será o campeão, uma vez que o regulamento garantia as duas primeiras equipes na quinta divisão do próximo ano. A definição do campeão pode ocorrer na próxima rodada, quando as duas equipes se enfrentam em Caieiras. Classificação: 1)Tanabi 19 pontos; 2) Força Caieiras 19; 3) Jacareí e SEV 8; 5) Prudentino e São Vicente 6 pontos.