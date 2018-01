Tanabi empata mas lidera Série B3 Jogando fora de casa, o Tanabi empatou por 1 a 1 com o Assisense, neste domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série B3. Apesar do resultado, o time de Tanabi segue na liderança do grupo 1 da competição, com 14 pontos ganhos. Pelo grupo 2, o Jacareí continua bem e, nesta rodada, venceu o Força Futebol por 2 a 0. Além disso, foi beneficiado pela derrota de 2 a 1 do Itapetininga para o Ginásio Pinhalense, assumindo a liderança da chave, também com 14 pontos. Resultados da rodada: Santacruzense 0 x 0 SEV; Assisense 1 x 1 Tanabi, Ranchariense 3 x 2 Prudentino; Jacareí 2 x 0 Força Futebol; Ginásio Pinhalense 2 x 1 Itapetininga; Taboão da Serra 1 x 5 São Vicente. Classificação: Grupo 1: 1) Tanabi - 14; 2) Santacruzense - 11; 3) Prudentino - 10; 4) Ranchariense - 9; 5) SEV - 8; 6) Assisense - 6. Grupo 2: 1) Jacareí - 14; 2) Itapetininga - 13; 3) Força Futebol - 11; 4) São Vicente - 10; 5) Ginásio Pinhalense - 7; 6) Taboão da Serra - 4.