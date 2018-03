Tanabi lidera sozinho a Série B3 paulista O Tanabi venceu o SEV, de Votuporanga, por 2 a 1, neste domingo, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série B3 - sexta divisão estadual. O time chegou aos seis pontos. No outro jogo da segunda rodada, o Jacareí ganhou fora de casa do Prudentino, por 1 a 0. A rodada será completada na quarta-feira com o jogo Força Futebol x São Vicente.